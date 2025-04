Un tributo ai partigiani di Bologna

La mostra ‘Liberi! 80 dalla Liberazione’, inaugurata a Bologna, rappresenta un’importante iniziativa per ricordare il sacrificio dei partigiani che hanno lottato per la libertà della città. Attraverso le opere dell’artista Antonella Cinelli, i visitatori possono ammirare dodici grandi tele che ritraggono i volti di coloro che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito alla liberazione di Bologna durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questi ritratti non solo immortalano i protagonisti, ma raccontano anche storie di vita quotidiana, di gioventù e di speranza.

Un linguaggio per le nuove generazioni

La presidente provinciale dell’ANPI, Anna Cocchi, ha sottolineato l’importanza di utilizzare un linguaggio che possa parlare ai giovani di oggi. L’artista Cinelli ha dichiarato di aver cercato di trovare un modo per far arrivare il messaggio dei partigiani di ieri ai ragazzi di oggi, utilizzando immagini d’archivio e testimonianze raccolte grazie alla collaborazione con l’ANPI e l’Istituto Parri. Questo approccio mira a creare un ponte tra le generazioni, affinché il sacrificio di chi ha lottato per la libertà non venga dimenticato.

Un evento significativo per la città

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha partecipato all’inaugurazione della mostra, evidenziando come gli 80 anni trascorsi dalla liberazione abbiano permesso all’Europa di diventare un continente di pace e speranza. La mostra, allestita nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio, sarà visitabile gratuitamente fino al 2 maggio e successivamente si sposterà nelle sale espositive dell’Istituto Storico Parri di Bologna. Questo evento non solo celebra la memoria dei partigiani, ma invita anche la comunità a riflettere sul valore della libertà e della democrazia.