Ricostruito il gomito di una 14enne ucraina all’ospedale Meyer di Firenze

Il gomito di una ragazzina ucraina è stato ricostruito con la stampa 3D. La giovane è arrivata in Italia ad aprile ed era stata portata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, con una grave ferita da arma da fuoco che le aveva compromesso parte del braccio e della mano. Nei giorni scorsi è stata sottoposta ad un intervento molto delicato. I medici le hanno inserito una protesi in titanio che sostituisce la parte di omero distale, distrutta dalle esplosioni.

“L’esplosione aveva pesantemente compromesso il tessuto osseo del gomito e i nervi che permettono il movimento delle mani” ha spiegato il professore Giovanni Beltrami, responsabile dell’ortopedia pediatrica del Meyer.

Le complicanze durante l’intervento

Durante il delicato intervento ci sono state delle complicanze. I medici hanno operato la ragazzina più volte a causa di una profonda infezione che si era creata all’interno del tessuto osseo e che resisteva agli antibiotici.

Inserendo un blocco spaziatore con perle locali sono riusciti a far arrivare l’antibiotico direttamente sull’infezione. Altre perle antibiotate sono state inserite in una cavità della protesi per evitare la formazione di altre infezioni. Le esplosioni avevano colpito anche la mano della 14enne, per questo è intervenuto anche il team di chirurgia ricostruttiva dell’ospedale di Careggi sui nervi della mano.