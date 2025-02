Il ricovero e le prime notizie

Oggi, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per una serie di accertamenti diagnostici. Secondo fonti vicine al Pontefice, il ricovero potrebbe durare fino a cinque giorni. La sala stampa vaticana ha confermato che il Papa si è recato in ospedale a causa del persistere di una bronchite, che richiede cure specifiche in ambiente ospedaliero. Questo episodio riaccende l’attenzione sulla salute del Santo Padre, che ha 88 anni e ha già affrontato diversi problemi di salute negli ultimi anni.

Implicazioni per il programma papale

A seguito del ricovero, sono state annullate alcune importanti udienze e eventi. L’udienza giubilare prevista per domani, 15 febbraio, è stata cancellata, così come l’incontro con gli artisti programmato per lunedì a Cinecittà. La Santa Messa per il Giubileo degli Artisti, che si terrà domenica 16 febbraio, sarà presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Queste cancellazioni hanno suscitato preoccupazione tra i fedeli e i membri della comunità cattolica, che seguono con attenzione le condizioni di salute del Papa.

Le reazioni e il contesto attuale

La notizia del ricovero ha generato una serie di reazioni sia in Italia che all’estero. Molti fedeli si sono riuniti in preghiera per il Papa, esprimendo il loro sostegno e la loro vicinanza. Inoltre, il dispositivo di sicurezza attorno all’ospedale è stato potenziato, sebbene le misure siano state descritte come relativamente leggere. Fonti vicine all’entourage di Francesco hanno riferito che il ricovero è avvenuto in modo un po’ improvvisato, dopo una mattinata di lavoro e udienze a Casa Santa Marta.

Il ricovero di oggi non è il primo per il Papa presso il Policlinico Gemelli. Infatti, l’ultimo intervento risale a giugno 2023, quando il Pontefice si era sottoposto a un’operazione all’intestino. Da allora, ha continuato a recarsi in ospedale per controlli regolari, dimostrando una certa resilienza nonostante le sfide legate alla sua salute. La comunità cattolica attende con ansia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Papa Francesco, sperando in una pronta guarigione.