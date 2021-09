Ricrescita capelli uomo: la migliore lozione naturale

La ricrescita capelli uomo è possibile stimolarla con alcuni accorgimenti nella propria vita, a cominciare dalla dieta e da una lozione a base naturale.

I capelli sono parte del fascino maschile. Gli uomini, proprio come le donne, amano avere capelli che siano folti e sani. La calvizie spaventa tantissimi soggetti e per stimolare la ricrescita capelli uomo sono diversi i metodi da adottare a base naturale. Vediamo quali sono i migliori e come fare per avere una capigliatura bella e sana.

Ricrescita capelli uomo

L’eccessiva perdita dei capelli preoccupa moltissimo anche gli uomini i quali temono di diventare calvi e perdere in questo modo tutto il loro fascino. Mediamente si perdono fino a 100 capelli al giorno ed è del tutto naturale e fisiologico. I problemi cominciano a presentarsi quando la caduta è copiosa e abbondante, per cui è necessario correre ai ripari in modo da stimolare la ricrescita capelli uomo.

I capelli dell’uomo tendono a cadere soprattutto a causa dell’alopecia androgenetica, ovvero la calvizie maschile, la cui causa è dovuta all’aumento di DHT, ovvero l’ormone che è responsabile della perdita dei capelli. Questo ormone danneggia i follicoli piliferi portando a una perdita eccessiva del capello. Ovviamente con degli accorgimenti e delle misure preventive, è possibile trattare il problema.

Una problematica che non riguarda soltanto gli adulti, dal momento che si stima che anche i giovani al di sotto dei 30 anni possono avere problemi di alopecia areata. La perdita dei capelli nell’uomo costituisce parte di un disagio e di insicurezza che ha diverse cause per cui è bene trovare la giusta soluzione per risolvere il problema e correre ai ripari in tempi rapidi.

Per la chioma particolarmente diradata, è bene stimolare la ricrescita capelli uomo con una serie di accorgimenti e consigli utili che possano aiutare a rafforzarli e avere una capigliatura sana.

Ricrescita capelli uomo: consigli

La ricrescita capelli uomo dipende da diversi fattori, prima di tutto, il tipo di calvizie. In caso di una copiosa e repentina perdita di capelli, si consiglia di recarsi presso un esperto del settore in modo da fare una visita determinando il tipo di calvizie, le possibili cause, ma anche i rimedi naturali da adottare in modo da correre rapidamente ai ripari.

Agire in maniera immediata e tempestiva è fondamentale proprio per evitare che la calvizie possa aggravarsi coinvolgendo tutto lo scalpo. Per stimolare la ricrescita capelli uomo sono diversi i metodi che si possono usare: dai prodotti per il rinfoltimento della chioma sino a uno stile di vita maggiormente salutare passando per l’uso di un prodotto quale Foltina Plus, una lozione spray a base naturale.

Per favorire la ricrescita capelli uomo, bisogna agire in maniera tempestiva apportando una serie di accorgimenti al proprio stile di vita. In primis, bisogna cambiare la propria dieta e alimentazione consumando alimenti che siano adatti e stimolino la produzione del cuoio capelluto. Si consigliano alimenti ricchi di ferro e magnesio, oltre a vitamine A, B1, B2, B3 e B9.

Molto importante anche adottare uno stile di vita sano che eviti gli eccessi di alcool e il fumo di sigaretta che possono essere deleteri per la salute e il benessere della chioma e del capello. Bisogna anche ridurre lo stress dal momento che quello psico-fisico è dannoso per il capello. Ci sono poi una serie di lozioni che possono aiutare ricrescere il capello in modo sano.

Ricrescita capelli uomo: miglior lozione

Per stimolare la ricrescita capelli uomo, è consigliabile usare un prodotto molto apprezzato ed efficace. Si tratta di Foltina Plus, una lozione spray made in Italy raccomandata da esperti e consumatori che permette di avere nuovamente una capigliatura che sia folta e sana, oltre che forte. Foltina Plus agisce sulle zone diradate del capello e sui follicoli piliferi.

Un prodotto che, grazie ai componenti naturali al suo interno, permette di stimolare i follicoli piliferi, riattivare la microcircolazione sanguigna soprattutto in quelle aree che sono maggiormente diradate. Inoltre, combatte fin da subito la caduta dei capelli stimolandone in tempi rapidi la ricrescita.

Apporta al capello le giuste sostanze nutritive e rinforzanti in modo da arginare il problema del diradamento e della caduta del capello. Molto facile da usare ed è possibile portarlo con sè ovunque si vada.

Grazie ai risultati testati e verificati, foltina plus è riconosciuta dagli esperti e consumatori la migliore lozione professionale. Per chi volesse ordinarla (o per avere maggiori info), può cliccare qui o sulla seguente immagine

Possono usarlo sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Si usa sotto la doccia, non lascia oli ed è la valida alternativa al bisturi o trapianto del capello. Basta spruzzarne un po’ nelle zone che sono maggiormente diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba.

Si compone di elementi naturali che non sono nocivi e non hanno controindicazioni, tra cui arginina che migliora l’irrorazione sanguigna delle radici stimolando la ricrescita del capello, serenoa che combatte e arresta la caduta del capello, bilancia i livelli ormonali agendo sull’ormone che è responsabile della caduta e infine il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che rende i capelli maggiormente lucenti, morbidi e anche voluminosi.

Originale ed esclusivo, non si ordina online o nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, per cui bisogna collegarsi, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. Foltina Plus ha un costo di 49€ per due confezioni con le spese gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere al momento della consegna.

