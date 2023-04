Rifiutano gli assistenti sociali: madre e figlia morte in casa

Dramma della solitudine a Pergine Valsugana in provincia di Trento. Due donne, madre e figlia, sono morte a poco tempo di distanza l’una dall’altra all’interno della loro abitazione. Franca Bernabè (55 anni) è morta a causa di un malore, mentre sua madre, la signora Filomena Antonacci (82), è deceduta qualche giorno dopo, forse di stenti. Entrambe avevano rifiutato l’aiuto da parte degli assistenti sociali.

Morte a poco tempo di distanza l’una dall’altra

Franca e sua madre Filomena vivevano all’interno di un appartamento dell’istituto di edilizia sociale trentino in via Petrarca. A prendersi cura dell’82enne era la figlia, la quale sarebbe morta a causa di un malore tre settimane fa, mentre l’anziana donna solamente due settimane dopo. Come informa il Messaggero erano stati i vicini di casa a lanciare l’allarme a causa di alcuni cattivi odori provenienti dall’abitazione delle due donne. Giunti sul posto anche i carabinieri.

Avevano rifiutato l’aiuto degli assistenti sociali

Franca Bernabè e Filomena Antonacci pare che inizialmente fossero seguite dagli assistenti sociali, ma madre e figlia avrebbero rifiutato il loro aiuto in più di un’occasione. Come confermato dal medico legale, le due donne sono morte di morte naturale. Trento Today fa notare come la doppia tragedia ha lasciato sgomenti gli abitanti di Pergine.