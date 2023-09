La crisi climatica continua a rappresentare una minaccia crescente per il nostro pianeta

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha recentemente sottolineato che la significativa crescita dell’energia solare e l’adozione sempre più diffusa di veicoli elettrici stanno svolgendo un ruolo cruciale nel preservare l’accessibilità agli obiettivi climatici globali.

Riscaldamento globale: le energie rinnovabili e l’elettrico

Questo fenomeno evidenzia una prospettiva incoraggiante: la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e sostenibile non necessita della creazione di nuove risorse di combustibili fossili a lungo termine. Emerge sempre più un panorama in cui le fonti di energia rinnovabile e i veicoli elettrici giocano un ruolo sempre più centrale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell’affrontare la sfida dell’energia sostenibile.

Cambiamento climatico: l’invito di Aie

Negli ultimi due anni, è emerso che il cammino verso il conseguimento dell’obiettivo di contenere l’incremento della temperatura globale entro soli 1,5 gradi Celsius si è fatto via via più arduo.

L’invito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) è categorico: è imperativo che quasi tutti i paesi intensifichino i loro sforzi per raggiungere il fondamentale obiettivo della neutralità carbonica, comunemente definita come “emissioni zero”. Questo appello spinge i paesi più ricchi a anticipare i propri obiettivi per il 2045 e la Cina a farlo entro il 2050.