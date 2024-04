Una violenta rissa è scoppiata ieri all’interno di una classe del liceo Lucio Anneo Seneca, situato nel quartiere Aurelio di Roma. Tre studentesse diciassettenni sono state coinvolte in un a discussione, che ha richiesto l’intervento dei professori e dei compagni di classe per sedare la situazione.

Dalla discussione alle botte

La lite è iniziata durante una discussione animata tra le tre ragazze, che improvvisamente è sfociata in un violento scontro fisico. Spintoni, schiaffi e tirate di capelli hanno caratterizzato la rissa, suscitando preoccupazione tra gli altri studenti presenti in classe.

Intervento dei docenti e dei compagni di classe

Fortunatamente, altri compagni di classe sono intervenuti per separare le ragazze e porre fine alla rissa. Anche alcuni professori sono prontamente intervenuti per riportare l’ordine in classe e garantire la sicurezza degli studenti.

Intervento delle autorità

Dopo l’episodio, i genitori delle ragazze sono stati avvisati e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione Madonna del Riposo sono intervenuti sul posto per identificare le studentesse coinvolte e raccogliere testimonianze.

Trasporto in ospedale

Per precauzione, le tre ragazze coinvolte nella rissa sono state trasportate al policlinico Gemelli per accertamenti medici. Fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi e le loro condizioni sono stabili.