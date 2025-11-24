Risultati Elezioni Regionali 2023: Veneto, Campania e Puglia a Confronto

Nei giorni 23 e 24 novembre, i cittadini di Veneto, Campania e Puglia sono stati chiamati alle urne per eleggere i nuovi governatori e i rispettivi consigli regionali. Con circa 11 milioni e mezzo di elettori coinvolti, questa tornata elettorale si presenta con un panorama di affluenza in calo rispetto alle precedenti elezioni.

Al termine della prima giornata di votazioni, i dati indicano una significativa diminuzione dell’affluenza.

In Veneto, si è registrato un calo del 12,2% rispetto al 2025, con una partecipazione del 33,88%. In Puglia, il dato si attesta al 29,45%, in diminuzione rispetto al 39,88% della scorsa tornata. Infine, in Campania, l’affluenza è segnata al 32,09%, vicino al 38,91% di cinque anni fa.

Il contesto elettorale

Questa elezione rappresenta la conclusione di un lungo ciclo elettorale che ha coinvolto diverse regioni italiane. A settembre, i cittadini della Val d’Aosta e delle Marche si erano già espressi, seguiti da quelli della Calabria e della Toscana ad ottobre. Con le votazioni in Veneto, Campania e Puglia, si chiude un periodo di intensa attività politica.

Le sfide tra candidati

In Campania, la competizione è principalmente tra Edmondo Cirielli del centrodestra e Roberto Fico del centrosinistra. Cirielli, sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega, cerca di conquistare l’elettorato, mentre Fico si presenta come l’erede politico di Vincenzo De Luca, ex presidente uscente. La tensione è palpabile, con accuse di violazione del silenzio elettorale che hanno infiammato il dibattito tra i due schieramenti.

In Puglia, il candidato favorito è Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, sostenuto dal Partito Democratico. La sua sfida è rappresentata da Luigi Lobuono, espressione del centrodestra. I risultati in questa regione sono attesi con particolare interesse, poiché Decaro potrebbe consolidare la sua posizione politica nel caso di una vittoria.

Le implicazioni future

Le elezioni non solo determinano i nuovi governatori, ma possono anche influenzare il futuro politico dei partiti. In Veneto, Luca Zaia non è in corsa per un terzo mandato, ma il suo operato potrebbe influenzare le dinamiche interne della Lega e di Fratelli d’Italia. La competizione tra i due partiti sarà cruciale, in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.

Le previsioni per il centrosinistra

Il centrosinistra si mostra ottimista riguardo alla possibilità di mantenere il controllo in Campania e Puglia. Con un ampio schieramento che include centristi e membri del Movimento 5 Stelle, la coalizione punta a consolidare la propria influenza. Il risultato di queste elezioni potrebbe anche influenzare le strategie del Partito Democratico in vista delle politiche nazionali, con Elly Schlein al timone.

La giornata di lunedì 24 novembre segnerà la chiusura delle urne, e i risultati forniranno un quadro chiaro sulle tendenze politiche in corso. La sfida tra i due blocchi politici principali, il centrosinistra e il centrodestra, sarà scrutinata attentamente per valutare l’evoluzione della politica italiana.