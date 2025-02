La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo a processo per traffico di droga e spaccio. Lei, però, se la prende con i giornalisti. Scopriamo perché.

Rita De Crescenzo a processo per droga, perché se la prende con i giornalisti? Il video

L’influencer napoletana Rita De Crescenzo è a processo per traffico di droga. I fatti contestati alla tiktoker risalgono al 2015 e, ricordiamolo, la donna era stata arrestata nel 2017 a termine delle indagini concluse con un blitz delle Forze dell’Ordine contro il clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia. Oggi avrebbe dovuto esserci la requisitoria del Pm ma l’udienza, come si legge su La Repubblica, è stata rinviata per via di un impedimento di uno degli avvocati. Rita De Crescenzo non è rimasta in silenzio ma con un video su TikTok ha voluto difendersi, prendendosela anche con i giornalisti che hanno pubblicato la notizia dell’udienza. Ma ecco le parole della De Crescenzo: “Sono cose del mio passato. Non fanno più parte della mia vita. Volete sporcarmi adesso che sto vivendo un momento bello.”. Poi, indicando un articolo de Il Mattino: “sono vicende vecchie che io ho già raccontato. Dovete fare sempre casini e bordellini, mò che è il mio momento, un momento bello che sto passando volete sporcarmi. Lasciatemi in pace. In passato tutti quanti hanno fatto peccati.” Rita De Crescenzo ha anche voluto sottolineare che in passato ha fatto sì uso di droghe ma che non le ha mai vendute.

Le accuse a Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è, come abbiamo visto, a processo per traffico di droga e spaccio. Nel dettaglio, nell’ordinanza si legge che la tiktoker napoletana è accusata di cessione di stupefacenti e di avere gestito in proprio dei clienti rifornendosi da un altro pusher. Come abbiamo visto, la De Crescenzo ha ribadito che sono cose vecchie del suo passato e che non ha mai venduto della droga.