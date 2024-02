Ritardi per tratta alta velocità Napoli Roma: graduale ripresa dopo i guasti

Un’altra mattinata fatta di ritardi ha dato il buongiorno ai pendolari della tratta ad alta velocità Napoli-Roma e Roma-Napoli via Formia e via Cassino e, questa volta, non per colpa degli scioperi. Stando a quanto riportato, è dalle 5 di questa mattina che sono stati registrati numerosi ritardi causati da un inconveniente tecnico con i treni costretti a prendere dei percorsi alternativi. Ma la situazione sembra ormai essere tornata alla normalità.

Tecnici al lavoro

Le prime informazioni parlano di un guasto avvenuto intorno alle 5 di mattina nei pressi di Labico causando inizialmente dei ritardi di circa 60 minuti per poi arrivare fino a 120 minuti per la tratta tra Napoli centrale e Roma Termini. Una situazione che ha avuto un impatto anche su altri treni, è stato ad esempio cancellato il Frecciarossa 9622 da Napoli per Milano con partenza alle 8:25.

Anche alcuni treni regionali hanno subito dei problemi, causando non pochi grattacapi ai pendolari già dalle prime ore del mattino che, in cerca di informazioni, si sono recati ai servizi last minute di Italo e Trenitalia presenti nelle due stazioni creando delle lunghe code. Al momento i tecnici di RFI sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza di tutte le tratte coinvolte dai disservizi.

Si torna alla normalità

Al momento non è stata ancora chiarita la natura di questo generico inconveniente tecnico, l’unica cosa certa è che grazie all’impegno dei tecnici la situazione sta tornando progressivamente alla normalità, con alcuni ritardi ancora presenti ma inferiori rispetto a quelli registrati durante le prime ore del mattino.