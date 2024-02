Per lunedì 12 febbraio è stato indetto uno sciopero nazionale che riguarderà il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop avrà una durata di 8 ore (dalle 9 alle 17). Come sempre, sono assicurati servizi minimi di trasporto.

Trenitalia: annunciato uno sciopero

Attraverso una nota, Trenitalia ha informato che lunedì 12 febbraio ci sarà uno sciopero nazionale: “Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del 12 febbraio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Non sono previste modifiche per i treni a Lunga Percorrenza di Trenitalia. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie” ha comunicato Trenitalia che ha poi fornito tutte le informazioni necessarie per i viaggiatori.

Sciopero: servizi minimi garantiti

Nonostante lo sciopero, Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno a destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero.

Il sindacato Usb, sempre per il 12 febbraio, ha proclamato uno sciopero di 8 ore della Manutenzione Infraatrutture di RFI: “Questa azione di sciopero si rende necessaria a seguito della mancata risposta della dirigenza RFI su temi sollevati dalla piattaforma presentata dalla nostra organizzazione insieme alle altre sigle del sindacalismo di base e conflittuale per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di tutti i ferrovieri”. I lavoratori della manutenzione RFI, prosegue Usb, sciopereranno con una piattaforma specifica per contestare la firma dell’accordo di settore dello scorso 10 gennaio, “con la quale le organizzazioni firmatarie hanno smantellato fondamentali pilastri contrattuali a tutela dei lavoratori, sia da un punto di vista salariale che dal punto di vista salute e sicurezza sul lavoro“.

