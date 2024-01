Un messaggio Whatsapp fasullo offre viaggi gratis per tutto l'anno. Trenitalia smentisce

Attenzione alla promozione arrivata su Whatsapp di Trenitalia e che promette viaggi gratis tutto l’anno tramite una carta regalo. Si tratta di un falso!

La promozione fake

Circola in questi ultimi giorni un’offerta consegnata da Whatsapp da parte (teoricamente) di Trenitalia che offre viaggi gratuiti. Si tratta però di una promozione fake, come avverte la stessa Trenitalia che spiega: “Un’offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia. Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti”.

L’avvertimento di Trenitalia

L’azienda ha avvertito i suoi clienti di ignorare promozioni che arrivano da canali diversi dal loro. Ecco cosa ha detto nel dettaglio: “Noi abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostro social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali. Questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia.”

Anche la polizia postale ricorda di verificare sempre la url del sito prima di procedere all’acquisto e di non utilizzare mai link allegati a sms, e-mail o annunci pubblicati su social network per raggiungere il sito.