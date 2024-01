La Procura di Nola ha aperto un fasciolo di indagine nei confronti di Nello Donnarumma. Il sindaco della città di Palma Campania (Napoli) è stato poi arrestato per corruzione: l’indagine riguarda presunti casi di illecito svolgimento di procedure di gara.

Palma Campania, il sindaco è ai domiciliari: il caso di Nello Donnarumma

L’indagine è stata condotta dalla Procura di Nola, coadiuvata dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di Carbonara di Nola. Nell’ambito di questa inchiesta, Nello Donnarumma è stato arrestato. Il sindaco di Palma Campania è finito agli arresti domiciliari per presunti casi di illecito svolgimento di procedure di gara. Insieme a lui, sono coinvolte altre sette persone: un’altra sottoposta agli arresti domiciliari, tre al divieto di dimora e tre al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. I reati che interessano il sindaco della città, i due dipendenti comunali e i cinque imprenditori sono: corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato.

Palma Campania, il sindaco è ai domiciliari: le indagini

Secondo quanto è emerso, le gare per la manutenzione stradale, la cura delle aree verdi, i lavori di ristrutturazione di alcuni edifici scolastici e le operazioni di carotaggio su fondi interessati dallo sversamento di rifiuti sarebbero state assegnate agli imprenditori più ‘comodi’ alla classe dirigente che avrebbe fatto pressione agli uffici preposti.