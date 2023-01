Riti esoterici e magia contro il socio in affari: arrestato

Riti esoterici e magia contro il socio in affari: arrestato un imprenditore lombardo in Versilia che è stato fermato assieme ad altre otto persone per atti persecutori.

Atti concretizzatisi in stalking, pedinamenti, vandalismi e riti magici. I provvedimenti sono stati applicati per una vicenda che vede come vittima un imprenditore di Massa e la sua compagna.

Loro due avevano denunciato alla polizia di venire “spiati e pedinati da numerosi sconosciuti”. Ma cosa era successo? In manette ci è finito un imprenditore che avrebbe avuto contatti coi vip, coi quali si faceva fotografare.

Gli altri indagati sono soggetti a divieto di avvicinamento alla coppia parte lesa. Le intercettazioni parlano di riti magici “per propiziare il riavvicinamento dell’ex socio”.

Le indagini della Squadra Mobile

Era stata la Squadra mobile di Massa ad operare e i poliziotti hanno identificato tutti i soggetti “assoldati dall’arrestato per i pedinamenti alla coppia, e sequestrato tutti gli apparecchi telefonici cellulari e sistemi di videoripresa con cui venivano filmati”.

C’erano state anche persona pagate per entrare nella proprietà della coppia, mettere gps nelle vetture e perfino “zucchero nel serbatoio di un veicolo per far usare un’altra vettura dove erano stati montati illegalmente strumenti d’intercettazione”.