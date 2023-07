Ritorno di fiamma per Vanessa Incontrada? Il dettaglio non è sfuggito ai fan

Vanessa Incontrada sta trascorrendo una vacanza con il suo celebre ex, Rossano Laurini, e in tanti si chiedono se tra i due sia in atto un ritorno di fiamma.

Vanessa Incontrada: il ritorno di fiamma

Tra Vanessa Incontrada e il suo ex, Rossano Laurini, è in atto un ritorno di fiamma? I due in queste ore starebbero trascorrendo una vacanza insieme e la stessa conduttrice ha postato in queste ore una loro foto (insieme al figlio Isal) in cui si legge, Vi voglio bene Family. Appena un anno fa lei e Laurini avevano annunciato pubblicamente la loro separazione dopo 15 anni insieme.

L’attrice, da sempre molto riservata, aveva confessato che nonostante il loro rapporto di coppia fosse finito lei e Rossano avrebbero continuato a trascorrere del tempo insieme come una qualsiasi famiglia.

“Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti”, aveva dichiarato Vanessa Incontrata all’indomani dalla separazione da Rossano.

Oggi l’attrice sembra aver trovato nuovamente la serenità e in tanti si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sul suo rapporto con il padre di suo figlio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.