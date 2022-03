Ritrovata una scatola nera dell’aereo caduto nel sud della Cina

Il team Caac: "Ancora impossibile determinare con precisione la causa dell'incidente", ma intanto è già stata ritrovata una scatola nera dell’aereo caduto

È stata ritrovata in queste ore una scatola nera dell’aereo caduto nel sud della Cina lunedì 21 marzo con 132 persone a bordo nel nord del paese, a Guangxi. Quel volo maledetto, il MU5735 di China Eastern, partito da Kunming con destinazione Guangzhou, era precipitato in poco meno di due minuti, passando dall’altitudine di crociera di circa novemila metri a quasi mille e picchiando in verticale di fusoliera in una agghiacciante sequenza video ripresa da molti media.

Le autorità dell’aviazione civile di Pechino hanno immediatamente informato del fatto che è stata fortemente danneggiata dall’impatto. Le squadre del governo cinese hanno immediatamente provveduto a convocare una conferenza stampa a Wuzhou, nello spot più vicino possibile ai quadrante di ricerca.

Ritrovata una scatola nera dell’aereo caduto

La prima dichiarazione ufficiale è stata sull’andamento generale dell’indagine dopo il disastro che ha visto coinvolto il Boeing 737-800 della China Eastern Airlines: “Le indagini sono appena cominciate ed è ancora impossibile determinare con precisione la causa dell’incidente”.

A chiarire meglio la situazione è stato il responsabile del Caac, il dipartimento sulla sicurezza dell’authority cinese dell’aviazione civile, Zhu Tao: “La scatola rinvenuta risulta fortemente danneggiata a causa del violento impatto”. Nel frattempo ed a scopo precauzionale dopo il disastro la compagnia ha lasciato a terra l’intera flotta di Boeing 737-800, circa 200.

Ricerche delle vittime sospese per il maltempo

Al momento infatti risalire al problema che avrebbe innescato la tragedia è difficile, anche a contare che il velivolo precipitato “aveva soddisfatto gli standard di aeronavigabilità prima del decollo e l’equipaggio godeva di buona salute”.

Intanto le ricerche delle vittime sono state sospese momentaneamente per le pesanti piogge di queste ore. L’incendio generato dall’impatto del Boeing aveva coperto un’area di 20mila metri quadri, dove le ricerche dei soccorritori si stanno concentrando.