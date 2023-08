Del giovane non si avevano più notizie da diversi giorni: a rendere noto il suo ritrovamento sono stati i genitori e gli amici

Sta bene ed è tornato a casa Giacomo Tirloni, il giovane era scomparso domenica 30 luglio nella zona di via San Bernardino a Bergamo. A renderlo noto i familiari e gli amici attraverso i social network che hanno ringraziato, sempre tramite social, per l’impegno nella ricerca del giovane e per le numerose condivisioni dell’appello.

La scomparsa

Giacomo Tirloni era scomparso nel nulla il 30 luglio, l’ultima volta era stato visto a Bergamo e da lì nessuno ha più avuto sue notizie.

Non è stato, fin da subito, chiaro alle forze dell’ordine se si potesse trattare di allontanamento volontario o se fosse successo qualcosa. La famiglia, invece, è sempre stata convinta del fatto che il giovane non si sarebbe mai allontanato volontariamente.

I genitori hanno subito iniziato a far girare sui social le foto di Giacomo e raccontato come fosse uscito di casa quella mattina: indossando una maglietta a maniche corte e un paio di pantaloncini, tutti e due di colore grigio. Il ragazzo, tra l’altro, sarebbe anche uscito senza soldi e senza cellulare ed è per questo motivo che nessuno credeva all’ipotesi di allontanamento volontario.

L’appello del sindaco

Anche il sindaco di Spirano, provincia di Bergamo, è intervenuto nella questione. L’uomo ha prima condiviso l’appello della madre del ragazzo e, successivamente, ha aggiunto di chiamare i carabinieri, già informati dei fatti dalla famiglia, se qualcuno avesse visto il ragazzo.

