Follia in Grecia: un 22enne, tifoso dell’Aek Atene, è stato accoltellato a morte durante una rissa con i tifosi della Dinamo Zagabria nella periferia della capitale a poche ore del match di andata del terzo turno preliminare di Champions League.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di tifosi della squadra croata ha raggiunto Atene nonostante il divieto dell’Uefa. Quando le due tifoserie sono venuto a contatto nelle vicinanze dello stadio Agia Sophia, ad avere la peggio è stato il tifoso della squadra di casa. Il 22enne, subito dopo essere stato accoltellato, è stato trasportato nell’ospedale della capitale greca dove è morto in seguito alle ferite riportate.

Il bilancio, secondo quanto riportato dalla polizia locale, è di un morto e di almeno sei feriti, tre greci e tre croati, alcuni dei quali gravi.

Il comunicato Uefa

A qualche ora dalla tragica morte del tifoso dell’Aek, la Uefa ha preso posizione decidendo di rinviare il match in programma questa sera, mentre resta confermata la data del ritorno. «La UEFA condanna gli spaventosi incidenti che si sono svolti ad Atene ieri sera e hanno provocato la perdita di una vita. Pur esprimendo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all’AEK Athens FC e ai suoi tifosi, vorremmo ribadire che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia nel più breve tempo possibile. A seguito delle violenze di ieri e in consultazione con le autorità locali, la UEFA ha deciso che le condizioni per la partita tra AEK Athens FC e GNK Dinamo per andare avanti stasera non sono soddisfatte».

Sulla data per il recupero della partita, invece, ci sono due possibilità: o venerdì 18 agosto o sabato 19 agosto.

