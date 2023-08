Brescia, 65enne finisce in ospedale dopo una lite in strada: è morto

Il 65enne è morto a seguito di una lite con un ciclista che lo aveva colpito con un pugno prima di farlo cadere a terra. L’uomo ha sbattuto violentemente la testa ed era stato ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Dopo due settimane di lotta tra la vita e la morte, il 65enne ha esalato l’ultimo respiro.

La lite era avvenuta sulle strade di Offlega (Brescia) tra il ciclista e la moglie del 65enne per una causa davvero futile: una precedenza non rispettata. La donna, dopo la lite, era tornata a casa e aveva raccontato tutto al marito che era sceso in strada per un ultimo chiarimento. Il marito e il ciclista avevano iniziato a discutere animatamente finché quest’ultimo ha colpito il 65enne con un colpo al volto. L’uomo è caduto a terra e ha sbattuto la testa, perdendo i sensi. Dopo quache minuto, è stato soccorso dai medici del 118 che lo avevano portato in ospedale. Un paio di settimane più tardi l’uomo è morto.

Cosa rischia il ciclista: le indagini della polizia

Il ciclista, fino a questo momento, era stato denunciato per lesioni gravissime ma ora, con la morte dell’uomo colpito al volto da un suo pugno, rischia davvero grosso. Secondo quanto si apprende, infatti, il cicloamatore potrebbe essere accusato di omicidio preterintenzionale.