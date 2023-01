Ritrovato Giuseppe Liuzzi, la mamma: "Ti aspettiamo, risolveremo tutto"

Giuseppe Liuzzi è stato finalmente ritrovato.

Il giovane, di 26 anni, era scomparso 10 giorni fa, dopo essere stato derubato nella stazione di Milano. Ora potrà finalmente tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.

Ritrovato Giuseppe Liuzzi dopo dieci giorni dalla sua scomparsa

Giuseppe Liuzzi era scomparso esattamente dieci giorni fa, ma fortunatamente è stato ritrovato e potrà finalmente tornare a casa. Il ragazzo di 26 anni, originario di Acquaviva, in provincia di Bari, si trovava a Milano, lo scorso 12 gennaio, quando si sono perse le sue tracce.

Quel giorno era stato derubato nei pressi della stazione centrale, poi si è recato presso il centro di accoglienza di via Sammartini per avvisare la sua famiglia. Dopo quella telefonata non si sono più avute sue notizie.

La promessa della mamma

La madre, grazie anche all’aiuto del sindaco di Acquaviva, ha fatto numerosi appelli social per riuscire a ritrovare suo figlio. Il suo desiderio si è fortunatamente avverato e ora potrà finalmente riabbracciarlo.

“Non arrendersi. Mai” è il motto della mamma di Giuseppe, come ha scritto su Facebook. E in questi dieci giorni non si è mai arresa, facendogli anche una promessa. “Ti aspettiamo risolveremo tutto, come ho sempre fatto” ha scritto su Facebook.