Quattro mesi fa è stato ritrovato un uomo nel Regno Unito, senza memoria.

Ha affermato di non avere ricordi di chi sia e da dove venga.

Ritrovato uomo senza memoria: è mistero su chi sia e da dove venga

Mistero nel Regno Unito. Un uomo afferma di non avere ricordi di chi sia o da dove venga. È stato trovato a Weymouth, nel Dorset, a settembre e a distanza di mesi la polizia non è ancora riuscita a scoprire la sua identità, nonostante i tanti appelli e il coinvolgimento dell’Interpol.

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’uomo è sulla quarantina, ha un accento dell’Europa orientale e la sua prima lingua sembra essere il lettone. Quando è stato trovato indossava un casco da motociclista nero, senza visiera, e due paia di pantaloni della tuta. “Abbiamo continuato a condurre indagini per cercare di stabilire l’identità di quest’uomo, inclusi contatti con l’Interpol e altre agenzie partner” ha dichiarato Becky Barnes, della polizia del Dorset.

Non si conosce l’identità dell’uomo

“Non siamo ancora stati in grado di confermare l’identità di quest’uomo; lui non è stato in grado di dirci chi è o fornire alcuna informazione sulla sua provenienza o sulla sua famiglia. Al momento resta sotto le cure del servizio sanitario e il suo aspetto è leggermente cambiato da quando è stato trovato per la prima volta, poiché ora si è tagliato i capelli e la barba” si legge nel comunicato della polizia.

Le autorità stanno pubblicando le immagini dell’uomo per cercare di ottenere informazioni sulla sua identità. “L’uomo è stato trovato a Weymouth, vicino al lungomare, mercoledì 28 settembre 2022 ed è descritto come alto un metro e settantacinque e di corporatura snella. Quando è stato trovato aveva lunghi capelli castani arruffati e una lunga barba castana” hanno aggiunto. Molte persone hanno condiviso diverse teorie, alcuni credono sia un immigrato mentre altri pensano possa soffrire di demenza.