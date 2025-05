Rivoluzione a X Factor 2025 per quanto riguarda la giuria. Ci sarà infatti un cambiamento molto importante. Ecco cosa sappiamo.

X Factor 2025: rivoluzione in giuria?

Sebbene ancora non sia stata rivelata la data di inizio della nuova edizione di X Factor, si comincia a parlare della giuria che, a quanto pare, prevede dei cambiamenti.

Si pensava che tutti sarebbero stati confermati, invece uno dei giudici non ci sarà la prossima edizione. Di chi stiamo parlando? Di Manuel Agnelli che, come aveva annunciato Gabriele Parpiglia quale settimana fa, pare abbia problemi con un altro giudice e quindi probabilmente non lo vedremo in giuria. Confermati invece Achille Lauro, Jack La Furia, Paola Iezzi e Giorgia alla conduzione. Ma, chi prenderà il posto di Agnelli?

X Factor 2025: chi prenderà il posto di Manuel Agnelli?

Come abbiamo appena visto, pare proprio che Manuel Agnelli non farà parte della giuria di X Factor 2025. Chi prenderà il suo posto? Il portale Open ha annunciato che sarà Francesco Gabbani: “il quarto giudice dell’edizione 2025 di X Factor sarà Francesco Gabbani. Sarà dunque il cantautore 42enne a sostituire Manuel Agnelli, il giudice che, pare per dissidi con Achille Lauro mai confermati ha scelto di abbandonare la nave.”