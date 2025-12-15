Un drammatico episodio di cronaca nera colpisce Los Angeles: il celebre regista Rob Reiner e la moglie sono stati uccisi nella loro abitazione. Le autorità indagano per duplice omicidio e hanno posto sotto interrogatorio il figlio della coppia, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

L’eredità artistica di un protagonista di Hollywood come Rob Reiner

Rob Reiner, 78 anni, è stato una delle figure più influenti dell’industria cinematografica americana, capace di lasciare un segno indelebile sia come attore sia come regista. Dopo aver conquistato la popolarità televisiva negli anni Settanta, ha costruito una carriera dietro la macchina da presa firmando film entrati nella storia, tra cui Harry, ti presento Sally…, La storia fantastica, Stand by Me e Codice d’onore.

Figlio del leggendario comico Carl Reiner, ha saputo muoversi con naturalezza tra generi diversi, contribuendo a definire il cinema mainstream degli anni Ottanta e Novanta. Michele Singer, fotografa e sua compagna dal 1989, lo aveva conosciuto proprio sul set di Harry, ti presento Sally… e negli anni lo aveva affiancato anche nei suoi progetti professionali. La loro scomparsa lascia un vuoto profondo a Hollywood e segna la fine tragica di una delle coppie più riservate e rispettate dello spettacolo americano.

Los Angeles, il regista Rob Reiner e la moglie uccisi in casa: il figlio sotto interrogatorio

Il mondo del cinema è sotto shock per la morte violenta di Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer, rinvenuti senza vita nella loro abitazione di Brentwood, esclusivo quartiere di Los Angeles. A dare la notizia è stata la CNN, citando un portavoce della famiglia. I soccorsi sono intervenuti nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, dopo una chiamata di emergenza, ma all’arrivo dei vigili del fuoco non c’era più nulla da fare.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i corpi avrebbero presentato ferite compatibili con l’uso di un’arma da taglio. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per duplice omicidio e hanno confermato che un familiare stretto è stato ascoltato dagli investigatori. In particolare, il figlio Nick, 32 anni, risulta sotto interrogatorio, anche se al momento non sarebbe stato formalmente arrestato. Gli inquirenti avrebbero inoltre precisato che l’ingresso dell’abitazione non mostrava segni di effrazione.