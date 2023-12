Roberta Cortesi, 36enne originaria della provincia di Bergamo, è stata ritrovata in Spagna: la donna risultava scomparsa dal 25 novembre. La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri ad Adnkronos.

Roberta Cortesi ritrovata in Spagna, la 36enne bergamasca era scomparsa il 25 novembre

Era scomparsa a Malaga, in Spagna, lo scorso 25 novembre Roberta Cortesi. A quasi venti giorni dalla sua sparizione, la 36enne è stata rintracciata. La notizia del ritrovamento è stata confermata dalla Farnesina ai microfoni dell’Adnkronos.

Stando alle informazioni sinora diffuse, Cortesi si era trasferita in Spagna da ormai due anni. La donna, originaria di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, pare si sia sempre trovata a casa di un nuovo fidanzato nei giorni in cui era stata data per scomparsa. Alle autorità, avrebbe spiegato di aver perso il cellulare.

L’appello a Chi l’ha visto?

Cortesi non risultava più rintracciabile dallo scorso 25 novembre. Alle ore 12:20 di quel fatidico giorno, infatti, risaliva il suo ultimo accesso su WhatsApp, fatto per salutare la madre prima di raggiungere il suo posto di lavoro. La 36enne è impiegata presso un bed and breakfast di Malaga.

Secondo quanto riferito su X da Chi l’ha visto?, la sorella della donna ha dichiarato che Roberta si è messa in contatto con lei, rassicurandola sulle sue condizioni.

Con la diffusione della notizia, i familiari che aveva lanciato un appello nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli nella speranza di ritrovare la giovane hanno ringraziato tutti per l’affetto e l’aiuto ricevuto.