Roberto Burioni positivo al Covid: “Senza la quarta dose del vaccino sarei in ospedale”

Roberto Burioni ha preso il Covid: "Ho fatto da poco la quarta dose, sintomi lievi col vaccino".

Roberto Burioni è risultato positivo al Covid, il virologo ha spiegato che senza la quarta dose del vaccino ora sarebbe in ospedale. Burioni ha dichiarato di essersi sottoposto da poco alla seconda dose booster e che grazie a essa accusi sintomi lievi.

Ha voluto testimoniare il suo caso facendo notare come al momento si trovi a casa e non in una stanza di ospedale proprio grazie al vaccino. Burioni è stato contagiato nonostante le meticolose attenzioni da parte sua in questi due anni e mezzo di pandemia. Ad annunciare il contagio è stato lui stesso nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa.

Roberto Burioni: “Ho solo un po’ di febbre”

Roberto Burioni ha chiarito: “A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che mi sono collegato da casa e non da una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino”.

Riguardo le sue condizioni di salute, il virologo ha detto: “Ho solo un po’ di febbre, un po’ di tosse e mal di testa e questa voce alla Barry White ma tutto sommato una malattia che non è particolarmente grave grazie al vaccino”.

Il virologo: “Lo scenario è completamente cambiato”

Roberto Burioni è andato avanti spiegando: “Io la scorsa settimana ho fatto la quarta dose e questo penso che sia stato importante nel far si che la mia malattia fosse lieve ma dobbiamo prendere atto che lo scenario è completamente cambiato rispetto allo scorso anno con l’arrivo della variante Omicron uno e due prima e la Omicron 5 ora, che io molto probabilmente ho preso”.

Il virologo ha tuttavia aggiunto che al giorno d’oggi questo vaccino non è più efficace nel proteggere come ai tempi della variante Delta.