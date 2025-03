L'ex generale dell'esercito Roberto Vannacci coinvolto in un sinistro stradal...

L'ex generale dell'esercito Roberto Vannacci coinvolto in un sinistro stradal...

L'ex generale dell'Esercito ed attuale eurodeputato, coinvolto in un incidente stradale. Non ha riportato danni fisici.

L’ex Generale dell’Esercito ed attuale eurodeputato per la Lega, Roberto Vannacci è stato vittima di un lieve incidente stradale nella mattinata odierna mentre si trovava a Lido di Camaiore. Per il politico non vi sono stati problemi seri ma solo un grande spavento.

Incidente d’auto per Vannacci, che cosa è successo

L’incidente che ha coinvolto l’ex comandante dell’Esercito Italiano è avvenuto questa mattina alle 08:30 lungo la via Italica a Lido di Camaiore.

L’uomo si sarebbe scontrato con un’altra auto. Il conducente dell’altro mezzo ha riportato lievi ferite ed è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, come riporta Virgilionotizie.it

Vannacci invece è risultato illeso, a quanto sembra l’impatto è avvenuto a lieve velocità senza riportare danni seri ad entrambi i veicoli.

Vannacci, l’ascesa politica

Dopo aver ricoperto il ruolo di Generale nell’Esercito, Vannacci è salito alla ribalta per la pubblicazione del libro “il mondo al contrario” dove aveva posizioni controverse su diversi temi di rilevanza sociale.

Dal 2024 è entrato in politica nel partito della Lega candidandosi alle elezioni europee. La ribalta nazionale ha giocato un ruolo positivo dato che è stato il secondo deputato di destra dietro a Giorgia Meloni.

Attualmente occupa un ruolo rilevante a livello politico e ogni sua affermazione è oggetto di elevato interesse.