Un weekend di sfide per Roccaraso

Roccaraso, una delle località sciistiche più rinomate d’Italia, si trova ad affrontare un lieve calo delle presenze turistiche. Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici: le temperature relativamente miti, la concomitanza della partita di calcio Roma-Napoli e la paura di ripetere il caos del weekend precedente. Il sindaco Francesco Di Donato ha espresso preoccupazione per l’afflusso di turisti, in particolare per l’arrivo di circa tremila persone provenienti dalla Campania, con sessanta bus programmati per il fine settimana.

Controlli e sicurezza per un’accoglienza migliore

Per garantire un’accoglienza adeguata e sicura, il comune ha predisposto un piano di controlli che coinvolge circa cento uomini delle forze dell’ordine e volontari. Questi controlli si concentreranno sulle piste e nelle attività commerciali, con l’obiettivo di contrastare fenomeni come il riciclaggio e l’uso di banconote false. Di Donato ha sottolineato l’importanza di garantire che i turisti possano godere della montagna senza incorrere in disagi, come lunghe attese per il rientro a casa.

Le preoccupazioni dei commercianti

I commercianti locali hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alla gestione dell’afflusso turistico. Una titolare di un’attività ha raccontato come il caos della scorsa domenica abbia costretto i negozi a sopperire a una carenza di servizi, mettendo a disposizione le proprie risorse. La speranza è che le misure di controllo possano migliorare la situazione, ma c’è anche il timore che il numero di visitatori possa superare la capacità di accoglienza della località. Marco Bussone, presidente di Uncem, ha ribadito che Roccaraso non deve essere vista come un semplice parco giochi, ma come una destinazione da rispettare e valorizzare.