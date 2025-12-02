Rocío Muñoz Morales, nuovo amore? L’attrice ritrova serenità tra riservatezza e complicità. Ecco l’indiscrezione di Chi.

Le vite sentimentali di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sembrano percorrere strade separate, ma entrambe ricche di novità. Mentre l’attore si mostra felice accanto a Beatrice Arnera, anche l’attrice avrebbe trovato un nuovo amore. Ecco i dettagli dell’indiscrezione di Chi.

Nuove strade sentimentali: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

La vita di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales continua a evolversi, tracciando percorsi separati ma altrettanto luminosi. Mentre l’attore si mostra apertamente accanto a Beatrice Arnera, anche l’ex compagna sembra aver ritrovato un equilibrio grazie a una nuova presenza nella sua vita.

Secondo il magazine Chi, l’attrice avrebbe stretto un legame speciale con Vittorio Chini, manager nel settore sanitario, un uomo sulla cinquantina descritto come affascinante e attento, che la accompagna con discrezione e affetto. La rivista riporta in esclusiva uno scatto dei due insieme, immortalati durante un momento significativo: la presentazione del libro di Rocío, La vita adesso, un romanzo che racconta di una donna tradita che riesce a rialzarsi, definito quasi come “un segno del destino”.

“Dopo Raoul Bova c’è lui”, Rocío Muñoz Morales e il gossip sul nuovo amore

Secondo Chi, Vittorio Chini avrebbe partecipato all’evento proprio per sostenere l’attrice, manifestando la sua vicinanza con gesti semplici ma intensi. Il magazine sottolinea che l’uomo “abbraccia Rocío, prima sotto il palco della presentazione e poi dietro le quinte”, descrivendo l’incontro come “un abbraccio lungo, intenso, forte”, un gesto che rende evidente la complicità tra i due.

Non si tratterebbe di un incontro casuale: la frequentazione sarebbe stata coltivata con attenzione nel tempo e solo ora i due hanno scelto di mostrarsi pubblicamente, un momento simbolico collocato nel giorno in cui Rocío celebrava la rinascita raccontata nel suo libro.