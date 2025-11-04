Per mesi al centro del gossip c’è stata la fine della relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, soprattutto dopo la pubblicazione da parte di Fabrizio Corona degli ormai noti audio. L’attrice spagnola, nel corso di una diretta su Instagram, è tornata a parlare dell’attore romano. Ecco cosa ha detto.

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova: raggiunto l’accordo di separazione

Qualche giorno fa è giunta la notizia che Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno raggiunto l’accordo di separazione, pare grazie ai rispettivi avvocati, che sono riusciti a riportare l’equilibrio tra l’attore romano e la modella e attrice spagnola. A rivelarlo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “l’attrice spagnola ha cambiato idea rapidamente circa l’affido esclusivo delle bambine e l’affidabilità genitoriale dell’ex compagno. Complice forse una ritrovata serenità e il congruo assegno di mantenimento mensile concordato con l’attore.” Ora ecco che, durante una diretta su Instagram, Rocio è tornata a parlare di Bova.

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: “Ognuno si comporta come può e come deve”

Come detto, è stato raggiunto l’accordo di separazione tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova. L’attrice e modella spagnola, durante una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, è tornata a parlare proprio dell’attore romano, arrivando addirittura a scherzandoci su: “chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle undici di sera?” ha detto Rocio ridendo. Poi ha continuato: “Comunque con Raoul siamo ex, ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. E’ banale dirlo ma succedono tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini.”