Rodi, gli incendi devastano l'isola: migliaia di turisti in fuga

Sono già a migliaia fino a questo punto i turisti che si sono ritrovati costretti ad abbandonare in fretta e furia l’isola di Rodi, in queste ultime ore devastata da una serie di terribili incendi che stanno mettendo seriamente a rischio l’incolumità della popolazione locale, oltre ovviamente a minacciare abitazioni e i luoghi di villeggiatura.

Incendio a Rodi: l’isola è un inferno di fuoco

Secondo quanto dichiarato dal vice responsabile dei vigili del fuoco della Grecia, gli incendi sull’isola sono i più grandi che il suo servizio sta attualmente affrontando, nonostante per fortuna almeno per il momento non siano stati segnalati né feriti né tantomeno vittime.

Sono ore molto concitate: ci sono infatti ben cinque elicotteri e un totale di 173 vigili del fuoco impegnati nell’area, dove almeno tre hotel della zona di Kiotari sarebbero stati gravemente danneggiati dalle fiamme. Nel frattempo, i funzionari dell’isola hanno dichiarato di aver evacuato 30.000 persone minacciate dai roghi scoppiati in queste ultime ore, di cui 2.000 sono state trasportate via nave al largo delle spiagge.

Ci sono inoltre tre traghetti ormeggiati sul porto di Rodi a disposizione di chiunque abbia bisogno di un tetto dove dormire o in generale di soccorsi.

Le immagini delle fiamme

Mentre i soccorritori continuano a portare avanti le operazioni di messa in sicurezza dell’area, le fiamme continuano a propagarsi in maniera incontrollata. Sui social sono a proposito apparsi decine di impressionanti video che mostrano la devastazione delle fiamme, che stanno interessando soprattutto le aree di Laermon e Lardos.

Questa la situazione vista da una spiaggia, almeno a 20km a sud. Immaginate stare lì sotto #rodhes #rodi pic.twitter.com/5EMfbdLxXg — Diego Tomasoni (@tomasonidiego) July 22, 2023