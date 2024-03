A Roma, oggi, domenica 17 marzo, è arrivata una telefonata anonima a un addetto della sicurezza, in cui si segnalava la presenza di una bomba all’interno del centro commerciale Casal Bertone.

Allarme bomba nel centro commerciale a Roma

Il centro commerciale, dopo l’allarme bomba lanciato, è stato evacuato per precauzione. Sul posto sono giunti i carabinieri con i cinofili, gli artificieri e i militari sono entrati dentro con i cani, alla ricerca di oggetti sospetti, che potessero contenere esplosivo.

Allarme bomba a Roma: evacuato il centro commerciale

Agli altoparlanti è stato chiesto a clienti e personale di turno di abbandonare l’edificio in maniera ordinata e nel minor tempo possibile.

I dipendenti hanno aspettato il via libera per tornare al lavoro, sono stati bloccati per diverse ore fuori dall’edificio, in attesa che gli artificieri e le altre forze dell’ordine si accertassero che si trattasse di un falso allarme o meno.

Le indagini nel centro commerciale e l’esito delle ricerche per l’allarme bomba comunicato dalle forze dell’ordine

Sul posto le verifiche sono proseguite fino alle 13. Al termine, le forze dell’ordine hanno fatto rientrare tutte le persone, appurando che si trattasse di un falso allarme.

Come annunciato anche dal presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, che sulla sua pagina Facebook scrive: