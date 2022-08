Roma, anziani trovati morti in casa: erano deceduti da 10 giorni

Due anziani sono stati trovati morti nelle rispettive case alle porte di Roma: entrambi vivevano soli ed erano deceduti già da 10 giorni

Romana Pavoni e Giovanni Lombardi erano due anziani, entrambi senza famiglia, che sono stati trovati morti in casa dai carabinieri. I loro corpi sono stati rinvenuti dalle Forze dell’Ordine lo scorso martedì, dopo che alcuni loro conoscenti si erano insospettiti per non averli sentiti per diversi giorni.

Due anziani trovati morti in casa: entrambi erano morti da 10 giorni

La donna, 62 anni ed ex insegnante, è stata ritrovata senza vita dai carabinieri all’interno del suo appartamento a Tivoli. La 62enne era stesa nel letto, senza vita. Romana da tempo soffriva di problemi di salute ed è probabile che il suo decesso sia riconducibile proprio a questi ultimi. A richiamare l’attenzione delle Forza dell’Ordine sono stati alcuni conoscenti della Pavoni, preoccupati dal fatto che da qualche giorno non rispondesse più alle telefonate.

Il caso di Guidonia: la morte di Giovanni Lombardi

Un decesso pressocché uguale a quello di Romana Pavoni è quello di Giovanni Lombardi, 66enne in pensione trovato morto, sempre martedì, nella camera da letto della sua casa a Guidonia. I Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta hanno trovato il corpo già in stato di decomposizione. Il sindaco Mauro Lombardo ha commentato: “Quanto accaduto è un dramma che ci colpisce tutti. Faremo di più perchè nessuno si senta escluso dalla comunità.”