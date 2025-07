Un autobus ATAC in fiamme in via Prenestina, vicino a largo Telese. Il conducente ha fermato il mezzo e lanciato l’allarme.

Un autobus ATAC in fiamme oggi, 1° luglio, in via Prenestina, all’altezza di largo Telese, ha creato momenti di paura e disagi nella zona. Il tempestivo intervento del conducente, che ha fermato il mezzo e dato l’allarme dopo aver notato il guasto, ha evitato conseguenze più gravi.

Roma, autobus ATAC in fiamme a Largo Telese: la nota dell’azienda

“Mentre percorreva via Prenestina su un bus fuori servizio, quindi senza persone a bordo, che stava rientrando in rimessa si è sviluppato un incendio. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. L’evento non ha avuto conseguenze per le persone”.

stato comunicato che i tecnici ATAC effettueranno tutti gli accertamenti e le verifiche indispensabili per chiarire le cause dell’incendio. Verranno condotte analisi dettagliate sul veicolo e sui sistemi coinvolti, al fine di identificare con precisione l’origine del guasto e prevenire possibili incidenti futuri.

Roma, autobus ATAC in fiamme a Largo Telese: fumo nero invade l’area

Le fiamme hanno interessato la parte posteriore dell’autobus, causando danni visibili al mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale dell’azienda dei trasporti di Roma, che hanno coordinato le operazioni di emergenza.

L’incendio ha generato una densa coltre di fumo nero, rapidamente diffusa, che ha avvolto gli edifici circostanti, suscitando preoccupazione tra i residenti e causando rallentamenti al traffico. Fortunatamente, non sarebbero stati registrati feriti né tra i passeggeri né tra gli operatori coinvolti.