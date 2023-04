Roma-Feyenoord, stadio Olimpico vietato ai tifosi olandesi

Divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Olanda in occasione di Roma-Feyenoord del prossimo 20 aprile: ecco il perché

L’Olimpico blocca l’accesso ai tifosi olandesi. Settore ospiti chiuso. In occasione di Roma-Feyenoord, programmata per il prossimo 20 aprile, si preannuncia il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Olanda.

Le motivazioni del divieto

La decisione verrà formalizzata dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato dalla viceprefetta vicaria della Capitale Raffaela Moscarella. La richiesta di impedire l’accesso all’impianto del Foro Italico ai tifosi provenienti dai Paesi Bassi alla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League era stata fatta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Gli scontri tra le tifoserie delle stesse squadre a Tirana durante la finale di Conference League lo scorso anno e le devastazioni del centro storico – in particolare la Barcaccia a piazza di Spagna –, causate dagli ultras del Feyenoord nel 2015, sono ancora ben saldi nella memoria del calcio capitolino. A rendere il tutto ancor più delicato, la presenza a Roma durante giorno successivo a quello della partita di ispettori incaricati di visitare la città in vista della scelta della sede di Expo 2030. Insomma, l’Urbe non può e non vuole correre un rischio tanto grande.

Il divieto allo stadio, non a Roma

Il divieto di accesso allo stadio non equivale a un divieto di accesso a Roma. E questo potrebbe essere un problema, dato che è noto che alcuni tifosi si siano già organizzati per raggiungere la capitale il giorno della partita. Di ciò sembra non essere preoccupato Gualtieri: «C’è sempre chi arriva lo stesso, ma sono di meno e vanno isolati e controllati tutti. […] Non esiste una soluzione ottimale, il divieto di trasferta è una misura estrema se è comprovato il rischio e il pericolo. Non dovrebbe essere norma ma in questa circostanza ci sono le ragioni per questo orientamento». Resta ora da capire se in Olanda decideranno di adottare una misura reciproca, cioè vietare l’accesso allo stadio de Kuip di Rotterdam ai tifosi giallorossi in occasione della partita di andata del 13 marzo.