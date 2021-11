Rita Dalla Chiesa ha condiviso una foto di Roma per denunciare la situazione rifiuti nella città. Non ci sono stati grandi cambiamenti.

Rita Dalla Chiesa ha condiviso una foto di Roma per denunciare la situazione rifiuti nella città. Non ci sono stati grandi cambiamenti, nonostante sia cambiato il sindaco.

Roma, la foto di Rita Dalla Chiesa: “Più schifo di così..”

“Più schifo di così” ha scritto Rita Dalla Chiesa, condividendo una foto di Roma in condizioni pessime per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Ora che Virginia Raggi non è più il sindaco della Capitale, Rita Dalla Chiesa se l’è presa con Roberto Gualtieri. La conduttrice ha condiviso lo scatto su Twitter. “Via di vigna Stelluti, vicino clinica Ars Medica. Più schifo di cosi….” ha commentato. Una situazione aggravata dal fatto che l’accumulo di rifiuti si trova proprio vicino ad un luogo di cura.

Fino a pochi mesi fa per le strade di Roma passeggiavano famiglie di cinghiali in tutta tranquillità e ora non è cambiato niente.

Roma, la foto di Rita Dalla Chiesa: le parole di Gualtieri

Roberto Gualtieri, nel pieno delle critiche, ha deciso di avanzare una promessa. “Abbiamo lanciato il piano di pulizia straordinaria, durerà 60 giorni, ma già tutti i giorni mi mandano foto dicendomi ‘ma ancora Roma non è pulita, ancora non sono stati risolti tutti i problemi’.

Queste sono le cose che giustamente mi dicono, le esigenze dell’opinione pubblica. I cittadini sono esigenti, sono diventati ‘milanesi’ in poche ore” ha dichiarato il primo cittadino. Il risultato della pulizia è stato posticipato a Natale.

Roma, la foto di Rita Dalla Chiesa: la delusione di Carlo Calenda

Rita Dalla Chiesa non è l’unica a non apprezzare la situazione di Roma. Anche Carlo Calenda si è dimostrato particolarmente deluso. “Il primo atto del Sindaco Gualtieri è un piano di pulizia straordinaria della città.

Un punto del nostro programma, annunciato 7 mesi fa. Ne siamo felici ma attento Roberto quando prometti che ripulirai Roma ‘entro Natale’. Noi avevamo previsto una durata di un anno. Sparita anche la cancellazione delle scritte vandaliche, che in alcune zone sono una vera piaga. Il decoro urbano è fondamentale. Sei sicuro che bastano 2 mesi per ripulire la città, malridotta e grande 7 volte Milano? Attento a non passare subito dai buoni propositi agli slogan” ha dichiarato.