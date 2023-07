Dal 3 luglio, il prezzo del biglietto d’ingresso al Pantheon per i turisti è di 5 euro. Le riduzioni e le gratuità previste e il fine della decisione del Ministro Sangiuliano

Il tweet del Ministro Sangiuliano

“Gli altri lo teorizzavano, noi lo abbiamo fatto. Da oggi si paga l’ingresso al Pantheon, 5 euro. I residenti a Roma e i ragazzi fino a 18 anni sono esenti.

Le risorse sono destinate alla conservazione e tutela del patrimonio, una parte anche ai poveri di Roma”. Con questo tweet il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha presentato sui social, la novità che dal 3 luglio interesserà i turisti che intendono visitare il Pantheon,

Prezzo del biglietto d’ingresso al Pantheon

Da questa data infatti, per entrare nell’antico tempio di epoca romana – uno dei più visitati della Capitale dove tra l’altro, è sepolto Raffaello – chi non è residente a Roma dovrà pagare 5 euro di ingresso.

Gratuità e riduzioni

Rimangono le gratuità previste – come avviene per tutti i musei statali – ai minori di 18 anni, le categorie protette e i docenti che accompagnano le scolaresche. L’ingresso rimane gratuito anche per i residenti del comune di Roma. Per quanto riguarda le riduzioni, i ragazzi fino a 25 anni pagheranno un biglietto ridotto di 2 euro.

La destinazione del ricavato della vendita dei biglietti

Come ha annunciato nel suo Tweet il ministro Sangiuliano, i soldi ricavati dalla vendita dei biglietti avranno una destinazione ben precisa: il 70 per cento andrà infatti al ministero della Cultura e il 30 per cento alla diocesi di Roma.