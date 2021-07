Papa Francesco, terminato l’intervento chirurgico all’ospedale Gemelli

Papa Francesco è stato ricoverato all'ospedale Gemelli per un intervento chirurgico. Già nella mattinata si notava mobilitazione generale.

Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale Gemelli per sottoporsi ad un intervento chirurgico. A darne notizia Adnkronos che ha fatto sapere che il pontefice è arrivato presso la struttura intorno alle ore 14. L’operazione verrà eseguita dal dott. Sergio Alfieri.

La sala stampa Vaticana ad ogni modo diramerà un bollettino al termine dell’intervento. Stando a quanto reso noto da “Il fatto quotidiano”, l’intervento che è durato meno di un’ora è andato a buon fine. Il Pontefice sarà comunque messo sotto osservazione per circa 48 ore. In ogni caso si attendono ulteriori valutazioni da parte dei medici nelle prossime ore.

Papa ricoverato ospedale Gemelli, il comunicato della sala stampa pontificia

Intanto la sala stampa Vaticana sul suo sito istituzionale ha diramato un primo comunicato per informare dell’intervento del Papa. Stando a quanto dichiarato dal direttore della sala stampa Matteo Bruni si tratta di un’operazione chirurgica che è stata fissata in precedenza: “Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico”.

Papa ricoverato ospedale Gemelli, gli auguri di pronta guarigione dalla CEI

Nel frattempo la Conferenza Episcopale Italiana tramite il profilo di Instagram ha inviato gli auguri di una pronta guarigione al pontefice: “Auguri di pronta guarigione a Papa Francesco che, questo pomeriggio, si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon”.

Papa ricoverato ospedale Gemelli, il Pontefice ha presenziato l’Angelus regolarmente

Prima di recarsi al policlinico Gemelli, il Papa ha presenziato l’Angelus. Ai fedeli ha dato inoltre un grande annuncio:“Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale”.