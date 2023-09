Roma, tragico incidente in via Cristoforo Colombo: morti due pedoni

Si trattrebbe quindi della medesima via in cui il giovane di 18 anni Francesco Valdiserri fu travolto da un’auto perdendo la vita il 20 ottobre 2022, investito da un’auto presso l’incrocio con via Giustiniano Imperatore.

Incidente fatale a Roma: in via Cristoforo Colombo

L’incidente è avvenuto alle 12:50 nei pressi della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, vicino a un campeggio, all’altezza del semaforo con Malafede.

L’autista coinvolto si è fermato per fornire assistenza immediata alle due vittime, entrambe cittadini stranieri di 59 e 60 anni.

Tragico incidente a Roma: il traffico deviato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare e del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. A causa dell’incidente, il traffico è stato deviato sulla corsia laterale.