Roma, sale il numero dei morti in carcere: detenuto di 36 anni è morto suici...

Con la morte del 36enne a Regina Coeli si contano trentadue suicidi tra detenuti in Italia dall'inizio dell'anno, il secondo nel Lazio

L’emergenza suicidi in carcere non si arresta: è di queste ore la tragica notizia della morte suicida di un detenuto di 36 anni, cinese, nell’istituto Regina Coeli a Roma.

Le parole del Garante dei detenuti Stefano Anastasìa

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, sul suo profilo Facebook, ha affermato:

«Ancora un morto in carcere, un suicidio, a Regina Coeli qualche ora fa. Ero all’interno dell’istituto, in direzione, quando è arrivata la notizia: un uomo di trentasei anni, cinese, in carcere da poco più di un mese, si è impiccato alla terza branda del letto a castello nella solita settima sezione, quel porto di mare di arrestati, isolati, puniti, separati, dove l’anno scorso se ne sono ammazzati quattro».

Stefano Anastasìa e le parole del presidente Sergio Mattarella

«Non posso che ripetere le parole del presidente Mattarella: servono risposte urgenti, contro il sovraffollamento, per condizioni di vita umane e dignitose, l’unico modo per contrastare la piaga dei suicidi in carcere».

I dati dell’associazione Antigone sul carcere di Roma, Regina Coeli

Gli istituti dove sono avvenuti più suicidi tra il 2023 e il 2024 sono le case Circondariali di Regina Coeli a Roma, di Terni, di Torino e di Verona.

Un altro problema è rappresentato dal sovraffollamento e anche in questo caso, il carcere romano guida la classifica con un tasso di sovraffollamento pari al 182 per cento, dietro a Regina Coeli ci sono Verona e Taranto, rispettivamente al 173 e al 162 per cento.