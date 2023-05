Roma, sfondano l'ingresso del supermercato e rubano la cassaforte in 5 minuti

Ieri un supermercato della Capitale ha subìto una rapina dal valore di 20mila euro: usato un furgone come ariete per introdursi nei locali

Dammi cinque minuti. Un colpo da 20mila euro il giorno della Festa dei lavoratori. Un lavoro di fino quello messo a punto dai ladri che hanno rapinato un supermercato della Capitale, riuscendo a portare via la cassaforte in un tempo record.

Hanno rubato 20mila euro

La rapina è avvenuta nel supermercato Pim di via Aldo Maria Scalise. I rei hanno organizzato ogni singolo dettaglio del piano. Un furgone come ariete: imbattendosi con il mezzo sulla serranda del locale, sono riusciti a scassinarla e a introdursi all’interno. Una volta dentro, hanno preso la cassaforte con un quantitativo di denaro che ammontava a circa 20mila euro e si sono dati alla fuga. Il tutto, in cinque minuti.

Sulle tracce dei ladri

Scattato l’allarme appena dopo le due del mattino, si sono precipitate sul posto le forze dell’ordine. Ma era tardi. All’arrivo delle volanti della polizia i ladri si erano già dileguati, complice la vicinanza al Grande Raccordo Anulare che ha aiutato i rei a far perdere le loro tracce prima del tempo. Ma non è detta l’ultima. Gli inquirenti stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza del supermercato per risalire a qualche dettaglio che sia d’aiuto: secondo quanto appreso finora, la banda sarebbe arrivata con un furgone e poi fuggita a bordo di un’auto.