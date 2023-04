Bologna, scippa borsa a una pensionata: denunciato 36enne

Nel pomeriggio di sabato scorso 15 aprile, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria locale un 36enne di origini marocchine per lo scippo della donna pensionata avvenuto lo scorso 20 marzo 2023.

La dinamica dello scippo

Disoccupato, pregiudicato e nullafacente, l’uomo si era introdotto nel vano scale di uno stabile di via Crespi per seguire la donna che era entrata nel palazzo per raggiungere uno studio medico. La stessa, ignara di quanto le stava per succedere, si è sentita all’improvviso strappare il bracciolo della borsa che portava a tracolla sul braccio sinistro. Il ladro, dopo essersi impossessato della borsa, si è dato frettolosamente alla fuga per le scale, per poi dileguarsi nel traffico bolognese in sella a una bicicletta.

La borsa è stata ritrovata senza soldi

Descritto dalla vittima come un ragazzo di corporatura magra ed alta, vestito di scuro e con un cappellino nero, lo scippatore in fuga è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Ed è proprio grazie a queste riprese che i militari sono riusciti a individuarlo, peraltro già noto alle autorità per via di reati analoghi pregressi. La borsa della donna è stata successivamente ritrovata da un privato cittadino e le è stata restituita. Presenti all’interno il telefonino, le chiavi e i documenti della donna. Mancava invece una somma di denaro pari a 125 euro.