Roma, Tesla con a bordo cinque giovani si scontra con un'auto: muore 66enne

Attimi drammatici sulla via Laurentina a Roma. Per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Nel pomeriggio di sabato 1 luglio a Roma, sulla via Laurentina, si è consumata una tragedia. Simonetta Cardone, una donna di 66 anni, ha perso la vita in uno scontro con una Tesla sulla quale viaggiavano cinque giovani. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Roma, incidente sulla via Laurentina: la vicenda

Stando a quanto si apprende, non sarebbe chiara la dinamica della vicenda. La Tesla con a bordo i cinque ragazzi, per cause non note, avrebbe invaso la corsia opposta e nell’impatto si è schiantata con il secondo veicolo sul quale si trovava la donna. Lo scontro tra i due mezzi – riporta la testata “Il Mattino” – è avvenuto al confine con il comune di Pomezia.