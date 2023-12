Un uomo di 70 anni è stato travolto e ucciso lo scorso venerdì da due giovani in sella a una moto rubata. L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì a Roma. La vittima si trovava nella Capitale, per visitare la figlia. L’uomo è stato rinvenuto in fin di vista sulle strisce pedonali nel quartiere Montesacro. Sfortunatamente non c’è stato nulla da fare per il poveretto, che è morto 24 ore dopo il ricovero in ospedale.

Travolto e ucciso a Roma: chi era la vittima

Nella tragica serata di venerdì, alle 22:00, Pier Luigi Locantore, originario di Matera, è diventato la vittima di un drammatico incidente a Roma. L’anziano padre stava attraversando le strisce pedonali lungo viale Carnaro quando è stato brutalmente colpito da un Piaggio Liberty che viaggiava a velocità elevata.

Roma, travolto e ucciso da una moto rubata

L’episodio, già tragico di per sé, si fa ancora più sconcertante in quanto si è scoperto che il mezzo che ha travolto e ucciso il signor Locantore era una moto rubata un mese prima. A bordo del veicolo indebitamente sottratto c’erano due individui che, nonostante la gravità dell’incidente, hanno ignorato il bisogno di prestare soccorso all’uomo che avevano appena travolto.

Roma, ricercati i due giovani che hanno travolto e ucciso Pier Luigi

Le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona hanno fornito un resoconto visivo dell’accaduto. Attualmente, entrambi i fuggitivi sono ricercati dalle autorità per rispondere delle proprie azioni.