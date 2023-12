Il 22enne si trova in cella con un detenuto di 50-60 anni, definito il suo "angelo custode"

Filippo Turetta, se vorrà, potrà seguire i funerali di Giulia Cecchettin in televisione: il 22enne, passato al regine di “custodia aperta“, starà in una cella con la porta aperta e sarà libero di camminare per il corridoio del reparto di infermeria.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, la lettera scritta al padre da un’altra vittima

“È un detenuto come gli altri”

Turetta è un detenuto come gli altri nel carcere e ha tutti i diritti riconosciuti come gli altri detenuti, tra questi la possibilità di guardare la televisione. Quindi, se vorrà, potrà seguire i funerali di Giulia Cecchettin, nella giornata di martedì.

“È un detenuto come gli altri, e si rende conto di quello che ha fatto. Sta prendendo le misure con la realtà del carcere, che la prima volta è uno shock” fanno sapere fonti all’Ansa.

In cella con un “angelo custode”

Turetta è passato al regime di “custodia aperta” e starà in una cella del reparto nella quale potrà incontrare tutti gli altri detenuti, in totale 19 ristretti in 16 celle. Secondo quanto si apprende, il giovane, accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin, appare tranquillo e sembra che si stia ambientando, chiedendo anche spiegazioni riguardo le dinamiche del carcere.

Il 22enne si trova in cella con un detenuto di 50-60 anni, definito una sorta di “angelo custode“, che ha accettato di seguirlo in accordo con la direzione.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, attese 10mila persone per le sue esequie