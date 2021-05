Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati: “Non ci stiamo sentendo”

Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati: a svelarlo è stato lo stesso cantante protagonista di Amici 20.

La storia d’amore sbocciata ad Amici 20 tra Rosa Di Grazia e Deddy – all’anagrafe Dennis Rizzi – è naufragata: ad annunciarlo è stato lo stesso cantante.

Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati

La storia d’amore tra Rosa Di Grazia e Deddy che ha fatto sognare i telespettatori di Amici 20 è giunta al termine: a svelarlo è stato lo stesso cantante, che ha ammesso però di aver mantenuto con Rosa un buon rapporto.

“Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello“, ha dichiarato, e ancora: “Come vanno le cose con Rosa? Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni.

Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Rosa Di Grazia dopo Amici 20

Dopo la sua esperienza ad Amici 20 la ballerina ha dichiarato che, pur essendo stata eliminata, avrebbe comunque realizzato il suo sogno di prendere parte al programma: “Amici è sempre stato un sogno nel cassetto, sin da piccola. Sono nata con la passione per la danza ed è stato un talent che ho seguito sin da piccola da casa e ho sognato sempre di salire su quel palco e portare lì la mia passione per quest’arte meravigliosa che è la danza.”

Rosa Di Grazia: le reazioni di Alessandra Celentano

Molti hanno preso le difese di Rosa Di Grazia in merito alle posizioni dell’insegnante Alessandra Celentano nei suoi confronti, giudicate spesso troppo severe (e da alcuni persino ingiuste). “Penso che non si possa piacere a tutti, ho sempre cercato di prendere le critiche in modo costruttivo per crescere e migliorarmi essendo consapevole delle mie lacune e dei miei punti di forza. D’altronde Amici è una scuola e siamo lì per crescere, lavorare e solo così si migliora. Ero consapevole di non rientrare nel prototipo di ballerina della maestra Celentano e ho sempre provato profonda stima nei suoi confronti”, ha dichiarato la ragazza in merito alle polemiche sorte a causa dei giudizi della famosa insegnante.