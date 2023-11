Rosa Perrotta, i retroscena su Ued e sui guadagni: è polemica

Rosa Perrotta è stata ospite a Generazione Z, dove per la prima volta ha svelato alcuni succosi retroscena sulla sua partecipazione a UeD e sui suoi guadagni.

Rosa Perrotta: i retroscena su UeD

Rosa Perrotta si è beccata non poche critiche sui social per via di quanto ha rivelato a Generazione Z, il programma Rai in cui ha parlato della sua partecipazione al dating show Mediaset Uomini e Donne. Proprio all’interno del programma, Rosa ha conosciuto Pietro Tartaglione, il compagno con cui ha avuto i suoi due figli. “Mi scriveva su Instagram, ma io non lo calcolavo, non ero in cerca di una relazione né dell’amore della mia vita, ero presa da altro“, ha dichiarato, e ancora: “Me la tiravo un pochino, poi vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata“.

Quanto al suo ingresso all’interno del programma, Rosa ha detto: “Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima. Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportunità“.

Oggi Rosa è conosciuta soprattutto come influencer, e a tal proposito ha detto: “I compensi sono alti, fino a 4mila euro a post, ma ci sono cattiverie che devo subire. E quello che fa più male sono i commenti sui miei figli“.