Rosa Perrotta lontana dalla tv: "Lavoro più di prima"

Rosa Perrotta ha svelato alcuni retroscena sul suo lavoro di influencer e sulla sua carriera lontana dalla tv.

Rosa Perrotta: la carriera

Rosa Perrotta si è trasferita a Milano per seguire più da vicino le sue attività come influencer e, nonostante il trasferimento le sia pesato, oggi sembra aver trovato un equilibrio. Lei e Pietro Tartaglione hanno avuto insieme due bambini, Domenico Ethan e Mario Achille, e l’influencer lavorerebbe il doppio rispetto a prima. “Non pensavo che dopo due figli potessi lavorare il doppio. Ma sono proprio Ethan e Achille che mi danno nuove energie.

Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire – visto che ora c’è pure il sindacato delle influencer – che questo non è un gioco”, ha confessato ai suoi fan dei social.

Rosa Perrotta ha anche confessato che finora non sarebbe tornata in tv perché non le sarebbe interessato farlo e ha anche rivelato che prossimamente i fan potranno vederla di nuovo nel piccolo schermo.

“I programmi che finora mi hanno proposto non mi interessavano. Se ci sarà qualcosa tornerò. Anzi, qualcosa bolle in pentola. Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme”, ha ammesso. In tanti non vedono l’ora di sapere in quale programma potranno vedere di nuovo l’influencer che, al momento, sembra godersi la vita accanto ai suoi due bambini (spesso protagonisti delle sue stories via social).