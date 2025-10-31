Dall'inizio dell'ultima edizione del reailty dei sentimenti, è circolata la voce che Rosario e Lucia fossero una coppia fake: i dettagli.

Poco dopo l’inizio dell’ultima edizione di “Temptation Island“, sono circolate diverse voci sull’allora coppia formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Secondo alcuni infatti, Rosario e Lucia erano in realtà una coppia fake, in quanto lui omosessuale.

Temptation Island: Guglielmo e Lucia erano una coppia fake?

Se ricorderete, poco dopo l’inizio di “Temptation Island 2025“, sono circolate diverse voci su Rosario Guglielmi, con diverse persone che hanno nutrito dei dubbi sulla sua sessualità, ipotizzando dunque che in realtà, lui e Lucia Ilardo, fossero una coppia fake.

Dopo i rumors, la sorella di Lucia era intervenuta così: “non credete a tutti ciò che di dice. Non è che se uno ripete che sono mora, allora lo divento davvero. Secondo voi la redazione è così folle da prendere una coppia fake? Se è vero che lui è gay? Mah, secondo voi!?!“

Rosario di Temptation Island, dubbi sulla sua sessualità: ecco la sua risposta

Rosario e Lucia si sono lasciati a “Temptation Island” ma, i dubbi sulla sessualità di lui sono rimasti, con un follower che gli ha scritto: “quando mi dicevano che eri gay (qui in realtà è stato usato un termine offensivo) non ci credevo, poi guardando le tue storie su Instagram“. Pronta la risposta dell’ex protagonista del reality dei sentimenti: “dì la verità, lo dici perché ho fatto vedere che vado a fare la spesa al supermercato e gli uomini etero non vanno a fare la spesa, eh?” Rosario il 1 novembre sarà ospite di “Verissimo” dopo che, come ospite, c’è stata proprio Lucia, che ha dichiarato di essere ancora innamorata di lui.