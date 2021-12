Rosie Sunshine, sex toy di 10 cm nell’ano: la radiografia all’ospedale

Roșie Sunshine è finita al pronto soccorso dopo un rapporto sessuale online. La donna si è infilata un vibratore di 10 centimetri nell'ano.

Rosie Sunshine, sex toy di 10 cm nell’ano: incidente durante un rapporto online

Una storia che ha dell’assurdo, ma che è drammaticamente vera e arriva direttamente da Londra. Una disavventura che vede protagonista Rosie Sunshine, di 20 anni, che è finita al pronto soccorso dopo un rapporto sessuale online, consumato con un ragazzo su Facetime. Una vicenda davvero molto particolare, raccontata dal Daily Mail e ripresa da Dagospia.

Rosie Sunshine, residente nel centro di Londra, aveva una confezione multipla di vibratori in casa.

Per il suo incontro online ha deciso di usare il più grande, lungo 10,3 centimetri e largo 4,4 centimetri. Lo ha inserito nel retto, ma qualcosa è andato storto. Il sex toy in silicone è finito completamente all’interno del suo corpo e la ragazza non è più riuscita ad estrarlo.

La ragazza ha trascorso più di un’ora cercando di estrarre il giocattolino dal suo corpo.

Alle 3 del mattino ha deciso di arrendersi. Ha svegliato il suo inquilino, lo ha avvisato di quanto accaduto ed è andata al pronto soccorso. Con la radiografia hanno capito dove era finito il sex toys. I medici sono riusciti a rimuoverlo dal suo corpo a mano, senza dover arrivare ad effettuare un intervento chirurgico.