Una terribile tragedia si è consumata a Rosignano, in provincia di Livorno. Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti annegati in mare.

Rosignano, fanno il bagno nonostante il mare mosso: morti due turisti

Una terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, sabato 23 settembre, a Rosignano, nella zona delle famose spiagge bianche, in provincia di Livorno. Si tratta di una tragedia che poteva essere evitata, visto che il mare era in evidente stato di agitazione, con onde molto alte. Nonostante questo, due turisti ungheresi di 46 e 48 anni, hanno deciso di fare il bagno, ma sono morti annegati.

Turisti morti annegati a Rosignano: la tragedia

I due turisti, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati in acqua nonostante il mare fosse particolarmente mosso. Purtroppo per i due non c’è stato nulla da fare. Ad intervenire sul posto la Capitaneria di Porto, le ambulanze del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento dei due uomini.